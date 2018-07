Seleção feminina bate Chile, se mantém 100% e fica perto da vaga

A seleção brasileira feminina de futebol está muito próxima da classificação para o quadrangular final da Copa América, que está sendo realizada no Equador. Na noite de quinta-feira, a equipe manteve 100% de aproveitamento no torneio ao derrotar o Chile por 2 a 0, no Estádio Alejandro Aguilar, em Cuenca.

O triunfo deixou o Brasil com nove pontos, na liderança do Grupo B da Copa América. No próximo sábado, a equipe se classifica para o quadrangular final com um empate com a Argentina, que soma seis pontos, assim como o Chile, sem depender de qualquer outro resultado.

Na noite de quinta-feira, o Brasil abriu o placar da partida aos 23 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta, Maurine pegou o rebote e bateu forte de fora da área. A bola raspou na trave e entrou. O segundo gol brasileiro saiu aos quatro minutos do segundo tempo e foi marcado por Cristiane em cobrança de falta.

Assim, o Brasil está bem perto de avançar ao quadrangular da Copa América, o que asseguraria a sua presença nos Jogos Pan-Americanos de 2015. O torneio também é classificatório para o Mundial - os dois primeiros obtém vagas e o terceiro disputará uma repescagem - e a Olimpíada - o campeão, ou o vice se o Brasil vencer o torneio, se garante nos Jogos do Rio.