Seleção feminina conhece rivais do Pré-Olímpico

As brasileiras estarão no Grupo A, ao lado de Colômbia e Uruguai. O Grupo B será formado por Argentina, Peru e Chile.

As seleções enfrentarão as equipes de seu grupo e as duas mais bem colocadas vão para a semifinal. O melhor time do Grupo A enfrenta o segundo melhor do B e vice-versa e os vencedores fazem a final, com a vaga olímpica em jogo.

A equipe que terminar em segundo lugar no Pré-Olímpico Sul-Americano ainda terá outra chance de garantir presença em Londres. O time participará do Torneio Pré-Olímpico Mundial, entre 19 e 27 de maio, no Japão, onde estarão em jogo as três últimas vagas para Londres.

Apenas três times já estão classificados para os Jogos deste ano: Itália, Estados Unidos e China, que conseguiram vaga na Copa do Mundo.