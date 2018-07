Seleção feminina de basquete corta duas atletas antes do Pan

O técnico Luiz Augusto Zanon definiu nesta quinta-feira dois cortes da seleção brasileira feminina de basquete que vai a Toronto para a disputa dos Jogos Pan-Americanos. A ala Joice e a pivô Letícia foram dispensadas pelo treinador e estão fora do evento, que acontecerá entre os dias 10 e 26 de julho.

As jogadoras foram excluídas da lista por motivos diferentes. Joice apresenta uma lesão na coxa esquerda, que, apesar de ser leve, impediria que ela atuasse no mais alto nível. Já Letícia é uma promessa de 20 anos, não seria titular e, por isso, foi liberada para integrar a seleção que vai à Universíade, que acontecerá na Coreia do Sul também em julho.

"Tivemos que liberar essas duas meninas. O primeiro corte foi a ala Joice, que se apresentou com uma pré-lesão. Durante as avaliações o médico diagnosticou que estávamos sem tempo hábil para que ela estivesse pronta para jogar no Pan. Já a pivô Leticia foi uma grata surpresa desde a apresentação, mas avaliamos que como o período de treinamento é curto, ela terá um ganho maior na equipe nacional da Universíade, em que também foi convocada. Será um processo importante de amadurecimento para ela tecnicamente", explicou Zanon.

Com os cortes, a seleção agora treina com 14 jogadoras em Campinas. Além das 12 convocadas, as jovens Bianca, pivô de 19 anos, e Izabela, ala de 20 anos, foram convidadas e estão trabalhando com as outras atletas. A tendência é que os 12 nomes iniciais vão para Toronto, mas as novatas podem surpreender.

A seleção segue trabalhando em Campinas até o dia 6 de julho, quando viaja para Toronto. Já no Canadá, a equipe realizará amistosos entre os dias 7 e 15, já que a estreia está marcada para o dia 16, diante das poderosas norte-americanas. O Brasil ainda pegará Porto Rico e República Dominicana nesta primeira fase.

Confira a convocação da seleção brasileira feminina:

Armadoras: Carina (São Bernardo), Débora (América-PE), Tainá (América-PE) e Tássia (Santo André).

Alas: Isabela (São José), Jaqueline (Santo André), Leila (Jaraguá) e Patrícia (São José).

Pivôs: Fabiana (América-PE), Gilmara (Americana), Karina (São José) e Kelly (Sport-PE).

Atletas convidadas: Bianca (Santo André) e Izabela (Americana).