Meninas do basquete derrotam dominicanas e esperam por vaga

A seleção brasileira feminina de basquete conquistou neste sábado a sua segunda vitória nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Em seu último jogo na primeira fase, o time derrotou a República Dominicana pelo placar de 73 a 54. Agora, a equipe comandada pelo técnico Luiz Zanon espera pelo resultado da partida entre Estados Unidos e Porto Rico - que jogam a partir das 22 horas (de Brasília) - para saber se avança às semifinais.

Para seguir na briga por medalha, o time brasileiro tem que torcer por uma vitória das norte-americanas. Isso porque um triunfo porto-riquenho faria com que as três equipes ficassem empatadas, com duas vitórias cada. A definição de quem ficaria com as duas vagas do Grupo A, neste caso, passaria por um cálculo que envolve número de pontos marcados e sofridos nos confrontos diretos.

Na partida deste sábado, o Brasil não encontrou nenhuma dificuldade para superar o time mais fraco do grupo. Tanto que o time contou a maior parte do tempo com jogadoras que haviam sido pouco utilizadas nas duas primeiras partidas. Jaqueline e Gilmara marcaram 17 pontos e foram as cestinhas do Brasil. A dominicana Monsac também anotou 17 pontos.

As semifinais do torneio feminino de basquete estão marcadas para a tarde deste domingo, às 14h30 e 19 horas (de Brasília). A final e a disputa do bronze serão disputadas na segunda-feira.