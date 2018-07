Seleção feminina de basquete encara França como preparação para a Olimpíada

"Elas possuem um jogo bem cadenciado, bem pensado, e que com o passar do tempo evoluiu muito criando velocidade. Mas acredito no time do Brasil, no (técnico Antônio Carlos) Barbosa, e acho que poderemos fazer bons jogos contra elas. Vamos ter que superar a viagem, o cansaço e o fuso, para nos adaptarmos", analisa a pivô Kelly, veterana de 36 anos que volta à seleção junto com Barbosa.

A única jovem que restou no elenco é a ala Isabela Ramona, que vê os amistosos contra a França como um teste pensando nos Jogos Olímpicos do Rio. A seleção francesa foi ao pódio nas últimas quatro edições do Campeonato Europeu e ganhou prata na Olimpíada de Londres."Estou confiante que esses jogos na França nos darão uma boa base do que poderemos enfrentar na Olimpíada", afirmou a jogadora.