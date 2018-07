Seleção feminina de futebol empata amistoso na Suécia Bastante renovada, a seleção brasileira feminina de futebol empatou em 1 a 1 com a Suécia nesta quarta-feira, fora de casa, pouco antes de o time masculino entrar em campo pela Copa da Confederações. Marta, que se juntou ao elenco do técnico Márcio de Oliveira apenas da véspera da partida, em Estocolmo, entrou no segundo tempo do confronto.