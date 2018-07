Seleção feminina de futebol fará 2 amistosos com França A CBF anunciou nesta sexta-feira que a seleção brasileira feminina de futebol abrirá seu calendário de 2013 com dois amistosos diante da França. No dia 25 de fevereiro as jogadoras se apresentarão na Granja Comary e participarão de uma semana de treinamentos para, então, viajar à Europa, onde disputarão as partidas.