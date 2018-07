Seleção feminina de futebol faz 3 a 0 na Costa Rica na estreia

Três semanas depois de ser eliminada nas oitavas de final do Mundial, a seleção brasileira feminina de futebol voltou ao Canadá, desta vez para vencer. Mesmo sem poder contar com Marta, que não foi liberada pelo seu clube, o Brasil estreou com vitória nos Jogos Pan-Americanos, em Toronto. Bateu a Costa Rica por 3 a 0.

O time escalado pelo técnico Vadão foi praticamente o mesmo que disputou o Mundial. Com Marta barrada pelo Rosengard (Suécia), Raquel entrou na equipe titular. E foi exatamente ela quem abriu o placar, de primeira, após passe de Cristiane de cabeça.

Ainda na primeira etapa, Thaísa, no rebote, após cobrança de escanteio, fez o segundo. O terceiro gol saiu apenas no último minuto de jogo, marcado por outra volante, a veterana Formiga, que, apesar do tamanho, fez de cabeça.

O Brasil volta a jogar na quarta-feira, contra o Equador. O Grupo B também tem o Canadá. Vale lembrar que os Estados Unidos, campeões mundiais, optaram por não participar do futebol do Pan - também não está na chave masculina.