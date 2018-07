Seleção feminina de futsal ganha na abertura do Mundial

A seleção brasileira estreou com uma vitória fácil sobre a Rússia no V Torneio Mundial Feminino de Futsal, que começou nesta quarta-feira, na Costa Rica. A equipe treinada por Eder Popiolski aplicou 5 a 0 na Rússia, fechando a primeira rodada na liderança do grupo A.

Apesar da forte marcação russa, as brasileiras foram melhores durante toda a partida. O primeiro tempo encerrou com placar de 1 a 0, gol de Lu. Vanessa, Ju Delgado (duas vezes) e a goleira Jozi decretaram a goleada na etapa final. A ala Vanessa ainda desperdiçou uma penalidade máxima.

Nesta quinta-feira, o Brasil encara Portugal, que na estreia venceu o Japão por 4 a 0. Caso vença, a seleção brasileira poderá garantir por antecipação uma vaga na semifinal da competição.

O Brasil venceu todas as edições do Torneio Mundial Feminino de Futsal, que acontece anualmente. A competição se encerra no domingo e conta com apenas sete equipes. Além dos tradicionais Brasil, Espanha, Rússia e Portugal, que fizeram todas as semifinais até hoje, só Japão, Guatemala e Costa Rica se inscreveram. Em 2013 haviam sido nove times. Um ano antes, 10.