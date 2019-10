Seleção feminina de ginástica faz treino de pódio antes de estreia no Mundial

A equipe feminina da seleção brasileira de ginástica artística realizou nesta terça-feira o treinamento de pódio antes de sua estreia no Mundial, que será aberto na sexta, em Stuttgart. O time participará do qualificatório no sábado, a partir das 15 horas (de Brasília).

"Fiquei muito satisfeita com nosso desempenho. Existem algumas coisas em que ainda podemos melhorar, detalhes que acabaram faltando aqui ou ali, mas no geral, todas foram muito bem. O treino de pódio é para sentir os aparelhos e foi o que a gente fez. Agora, é ficar calma e competir bem, fazer do jeito que a gente está treinando", disse Flávia Saraiva.

Em Stuttgart, além de Flávia, o time feminino do Brasil é composto por Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Thais Fidelis e Leticia Costa. Isabel Barbosa é a reserva da equipe brasileira, sendo que Carolyne Pedro foi cortada na segunda-feira por lesão.

As oito melhores equipes do qualificatório passarão para a final, marcada para a próxima terça-feira. O foco, porém, é uma das nove vagas na Olimpíada, sendo que os times femininos dos Estados Unidos, Rússia e China já estão garantidos em Tóquio-2020.

"Esse treino de pódio é muito importante para os ajustes das séries e aparelhos, sentir o clima da competição e ter o primeiro contato com a arbitragem. Conseguimos ver pontos importantes para melhorarmos e vamos usar os próximos dias que antecedem para priorizá-los. O grupo segue com uma boa preparação", afirmou Francisco Porath Neto, um dos treinadores da equipe feminina de ginástica do Brasil.

Nesta quarta-feira, será a vez da seleção brasileira masculina realizar o treino de pódio, a partir das 14h30.