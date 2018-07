Seleção feminina de ginástica treina em Barcelona

SÃO PAULO - A seleção brasileira feminina de ginástica artística começou nesta quinta-feira um período especial de treinamentos em Barcelona, na Espanha. O grupo ficará reunido até o dia 31 de janeiro, com o objetivo de se preparar para as competições da temporada e também já de olho na Olimpíada do Rio em 2016.

Os principais nomes da equipe reunida em Barcelona são Jade Barbosa e a veterana Daniele Hypolito, que está com 29 anos e defende a seleção desde o final da década de 90. O grupo ainda conta com Flávia Saraiva, Julie Sinmon, Letícia Costa, Lorrane Oliveira, Mariana Valentin, Milena Theodoro, Raquel Silva, Rebeca Andrade e Rebecca Avelino.

Junto com as ginastas, viajaram também os técnicos Alexandre Alexandrov, Alexandre Cavalho, Francisco Porath Neto, Keli Kitaura, Mikalai Hradouvkin e Oleg Ostapenko, além da coreógrafa Margarita Vatkina e do fisioterapeuta Júlio César Mattos.