Seleção feminina de handebol atropela o Canadá em Toronto

O Brasil deu show na sua segunda partida no handebol feminino dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. A seleção brasileira, atual campeã mundial, não tomou conhecimento do Canadá, que não tem tradição na modalidade, vencendo por 48 a 12, placar mais largo até aqui na competição.

Na estreia, quinta-feira, o Brasil venceu Porto Rico por 38 a 21 e chegou a ter algumas dificuldades no primeiro tempo de partida. Neste sábado, entretanto, atropelou as donas da casa, abrindo 26 a 5 antes do intervalo.

Os gols foram bem divididos entre o time: Alexandra fez nove, enquanto Fernanda, Ana Paula e Deonise anotaram sete cada um. Todas as 12 jogadoras de linha que entraram em quadra fizeram pelo menos um gol cada.

A seleção feminina do Brasil volta a jogar na segunda-feira, quando enfrenta o México pela última rodada do Grupo A. As mexicanas estão basicamente no mesmo nível das canadenses - venceram por apenas 25 a 22 na primeira rodada.

O Brasil é amplo favorito ao ouro no handebol feminino do Pan, uma vez que está com o que tem de melhor - a central Duda e a pivô Dara estão machucadas. A seleção venceu praticamente nove das 10 últimas edições do Campeonato Pan-Americano. Perdeu apenas em 2009, na prorrogação, para a Argentina.

O Canadá, por sua vez, sequer disputou o Campeonato Pan-Americano deste ano, por exemplo, e só participa do Pan no handebol feminino porque é o dono da casa.