Seleção feminina de handebol bate Angola em amistoso

SANTOS - De virada, a seleção brasileira feminina de handebol derrotou Angola por 24 a 23 (11 a 13 no primeiro tempo), nesta quinta-feira, na Arena Santos, em Santos, no segundo e último amistoso contra a equipe africana. Na última terça, com mais facilidade, o Brasil já havia derrotado a rival por 37 a 29. Os jogos serviram como mais um estágio da preparação para a disputa do Campeonato Mundial da Sérvia, marcado para acontecer em dezembro deste ano.

Nesta quinta, ao contrário do que aconteceu dois dias antes, o Brasil do técnico dinamarquês Morten Soubak teve muito trabalho contra Angola. Especialmente para parar a angolana Isabel, responsável por deixar as africanas sempre na frente no placar até os minutos finais, quando a seleção brasileira conseguiu a virada.

Com mais um triunfo sobre Angola, o Brasil continua invicto na temporada de 2013. Agora são 14 vitórias seguidas e os títulos do Sul-Americano e do Pan-Americano.

As jogadoras seguem para seus clubes e nos próximos meses voltam a se encontrar para seguir a preparação para o Mundial. O Brasil está no Grupo B, com sede na cidade sérvia de Nis, ao lado das donas da casa, Argélia (rival da estreia), China, Japão e Dinamarca.