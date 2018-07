Seleção feminina de handebol bate Portugal e é campeã do Torneio Quatro Nações

A seleção brasileira feminina de handebol conquistou neste domingo o Torneio Quatro Nações. No ginásio Adib Moyses Dib, em São Bernardo do Campo, São Paulo, a equipe derrotou Portugal na decisão por 35 a 29, confirmando o favoritismo e levantando a torcida da casa.

O resultado, no entanto, não traduz a dificuldade da partida, principalmente no começo. Sem encontrar seu melhor jogo, a equipe brasileira teve trabalho para abrir vantagem diante de Portugal. Somente no segundo tempo, as anfitriãs exerceram a superioridade para vencer.

Antes de derrotar Portugal, a seleção já havia passado por Chile, na sexta-feira, e pela República Dominicana, no sábado. Com o título, a equipe chega mais embalada para a disputa do Campeonato Pan-Americano, que acontecerá ainda este mês, na Argentina.

O troféu também serve como aval para a renovação que está sendo implantada na seleção, que já não conta mais com nomes como os de Dara, Dani e Mayssa, que deixaram de jogar pelo País após a última Olimpíada. No torneio, o Brasil também não contou com Alexandra, contundida.