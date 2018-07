Seleção feminina de handebol cai no grupo da campeã olímpica Rússia no Mundial

A Federação Internacional de Handebol sorteou nesta terça-feira os grupos do Mundial Feminino, que será disputado em dezembro na Alemanha, e definiu os adversários que a seleção brasileira terá na primeira fase, o que inclui um confronto com a Rússia, a atual campeã olímpica.

Além de ter faturado a medalha de ouro nos Jogos do Rio, a seleção russa é a maior vencedora do Mundial, com quatro títulos conquistados, sendo o último deles em 2009. E a equipe será uma das quatro rivais do Brasil, que levou a taça da competição em 2013, na primeira fase, no Grupo C, que será disputado em Oldenburg.

O Brasil também terá pela frente a Dinamarca, que foi país-sede do Mundial de 2015, quando ficou na sexta colocação, Montenegro, que perdeu todos os jogos na Olimpíada do Rio, um deles para a seleção, além dos modestos Japão e Tunísia.

Os outros três grupos do Mundial também estão definidos. O A, em Trier, contará com a França, atual vice-campeã olímpica, e a Romênia, terceira colocada no Mundial de 2015, quando foi a algoz da seleção brasileira, além de Espanha, Eslovênia, Angola e Portugal.

O Grupo B é liderado pela Noruega, campeã mundial em 2015 e medalhista de bronze no Rio-2016. E a equipe terá pela frente Suécia, República Checa, Hungria, Argentina e Polônia em Bietigheim Bissingen. Já o D, em Leipzig, é a chave da anfitriã Alemanha e da Holanda, vice-campeã mundial em 2015. Sérvia, Coreia do Sul, China e Camarões completam o grupo.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam às oitavas de final. A partida dessa fase, o Mundial passa a ser disputado em jogos eliminatórios, sendo que a decisão está agendada para 17 de dezembro em Hamburgo. A abertura da competição vai ocorrer no dia 1º

A seleção brasileira se classificou para o Mundial no último fim de semana ao faturar o título do Campeonato Pan-Americano, que foi disputado em Buenos Aires e distribuía três vagas na competição marcada para a Alemanha. Campeã mundial em 2013, a equipe parou nas oitavas de final em 2015.