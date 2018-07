Seleção feminina de handebol conhece rivais do Pan de Cuba e destaca Groenlândia Atual campeã mundial, a seleção brasileira feminina de handebol conheceu neste sábado as suas adversárias na primeira competição oficial de 2015. No Pan-Americano de Handebol, que será disputado em Havana, capital de Cuba, de 21 a 28 de maio, o Brasil caiu no Grupo A ao lado de Paraguai, Venezuela, Estados Unidos, Porto Rico e Groenlândia. No Grupo B estão Argentina, Uruguai, México, Cuba, Guatemala e Chile.