Seleção feminina de handebol convoca times A e B para treinos

SÃO PAULO - Sem compromissos oficiais até o ano que vem, quando vai defender seu título mundial, a seleção brasileira feminina de handebol foi convocada nesta terça-feira para período de treinos em Joinville (SC). Aproveitando para fazer testes, o técnico Morten Soubak chamou dois grupos praticamente distintos, numa espécie de times A e B.

No primeiro, que treina de 2 a 8 de junho, estão jogadoras para o futuro, sendo a maior parte delas atletas que atuam no Brasil. Na lista estão também jovens brasileiras que jogam na Europa, como Francielle (Hypo, da Áustria), Mariana Costa (Team Vendsyssel, da Dinamarca) e Moniky Bancilon (do Besançon, da França).

No segundo grupo, que trabalha entre 8 e 15 de junho, aparecem as campeãs mundiais reforçadas por algumas das jogadoras que fazem parte do time B, como a armadora Amanda, do Concórdia (SC) e a pivô Elaine, da Força Atlética (GO).

"Decidimos dividir a fase em dois grupos, porque teremos a chance de ver e analisar mais jogadoras, com mais tranquilidade. Conseguiremos também dar mais descanso para aquelas que tiveram muitos jogos recentemente, como é o caso das que estão na Europa. Como sempre, nosso objetivo é implementar novas ideias e aprender cada vez mais", explica Soubak.