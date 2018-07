Seleção feminina de handebol disputa amistosos na Argentina

"Temos boas jogadoras e, sem dúvida nenhuma, vai ser importante jogar contra a Argentina. Nosso intuito é fazer essa última fase de treinos de 2010 da melhor forma possível, pois é um trabalho de continuidade que está planejado até o Mundial", disse.

Segundo o treinador, a equipe está focada na preparação para o Mundial de Santa Catarina, que acontecerá em dezembro de 2011.

"Desde setembro, tudo vem fazendo parte da preparação para o Mundial. Agora, para esses dois jogos na Argentina, vamos com um mix de atletas que jogam na Europa e jogadoras que atuam no Brasil. Nas duas últimas etapas de treinos, não pude contar com as meninas que estavam na fase final da Liga Nacional e agora vamos observá-las", explicou.

Confira a lista de atletas convocadas:

Goleiras: Ariadne Tomaz Moreira (Metodista / São Bernardo e Bárbara Elisabeth Arenhart (Byasen Handball Elite).

Armadoras: Amanda Claudino de Andrade A.A. Universitária / Concórdia), Ana Paula Rodrigues (Club Balonmano Feminino Elda), Francine Camila G. de Moraes (Hyppo), Karoline Helena de Souza (UCS / Luna Alg / Ordena), Sílvia Helena Araújo Pinheiro (Leon Balonmano), Tayra Rodrigues (Metodista / São Bernardo) e Jaqueline Anastácio (Metodista / São Bernardo)

Pontas: Adriana Cardoso de Castro (UCS / Luna Alg / Ordena), Dayane Pires da Rocha (Serc Santa Maria) e Jéssica da Silva Quintinho (Serc Santa Maria).

Pivôs: Daniela de Oliveira Pierade (Hyppo), Fabiana Carvalho C. Diniz - "Dara" (Bera Bera R.T.), Samira Pereira da Silva Rocha (Metodista / São Bernardo) e Scheyla Gris (A.D. Blu).

Comissão técnica: Morten Soubak (técnico), Alex Lúcio Archivaldo Aprile (assistente técnico), Maria Rita Cardoso Gomes (fisioterapeuta) e Rita Orsi (supervisora).