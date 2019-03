Seleção feminina de handebol encerra torneio amistoso com derrota para a Espanha

A seleção brasileira feminina de handebol encerrou nesta sábado a sua participação no Torneio Internacional da Espanha, que está sendo realizado em Palência, com uma derrota para as donas da casa por 28 a 25 (13 a 15 no primeiro tempo), pela terceira e última rodada. O time comandado pelo técnico espanhol Jorge Dueñas se despede com uma vitória e duas derrotas na competição amistosa.

Em preparação para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em julho e agosto deste ano, que vale vaga ao campeão para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão, o Brasil estreou com uma derrota para Sérvia por 31 a 29, na última quinta-feira, e ganhou facilmente da Suíça por 28 a 16, no dia seguinte.

Neste sábado, o Brasil teve um excelente primeiro tempo no jogo contra a Espanha. Jogando bem dos dois lados da quadra, a seleção conseguiu se manter na frente do placar durante grande parte dos primeiros 30 minutos, indo para o intervalo de partida com a vantagem em 15 a 13.

Na segunda etapa, no entanto, o jogo mudou com o crescimento da Espanha, principalmente no ataque - as donas da casa conseguiram assumir a liderança no placar após 10 minutos de jogo. Na reta final, apesar de tentar encostar no placar, o Brasil acabou errando mais do que podia e a derrota veio por 28 a 25.

Com o resultado, o Torneio Internacional da Espanha acabou tendo como campeão a próprio seleção da casa, com três vitórias nas três partidas disputadas. A Sérvia ficou com o vice e o Brasil, em terceiro lugar.