Seleção feminina de handebol fecha preparação ao Pan com amistoso

Após conquistar o Torneio das Quatro Nações, no fim de semana passado, com uma vitória sobre Portugal por 35 a 29, a seleção brasileira feminina de handebol fará uma partida amistosa, também contra as portuguesas, nesta terça-feira, às 19h30, em São Bernardo do Campo (SP). O jogo serve como preparação para a disputa do Pan-Americano da Argentina, que será disputado entre os dias 18 e 25 deste mês.

O técnico interino da equipe, Sérgio Graciano, exaltou a mescla de jogadores mais experientes com outras mais novas durante a competição amistosa (que também reuniu as seleções do Chile e da República Dominicana). O treinador também destacou a oportunidade de avaliar as 21 convocadas - para o Pan, ele poderá levar apenas 16 atletas - e explicou o método que implementou que consiste na divisão do elenco em três equipes fixas que se revezam nos jogos.

"Queremos utilizar os últimos treinos para realmente fazer algumas correções defensivas e começar a coordenar os ataques com as três equipes agora unidas em uma só. A intenção para o duelo de amanhã (terça-feira) é começar a misturar as três equipes. Fazer um jogo com uma defesa mais consistente", projetou o treinador.

Sérgio Graciano dará lugar ao espanhol Jorge Dueñas, oficializado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) como novo comandante do grupo brasileiro para o ciclo olímpico de Tóquio-2020. Dueñas comandou a seleção espanhola no Rio-2016 (a equipe terminou a competição na sexta colocação). O treinador assumirá o cargo em agosto, quanto terminará o contrato dele com a federação espanhola do esporte.

Após o amistoso contra Portugal, as brasileiras seguirão em treinamento, no ABC paulista, com a realização de atividades em quadra e exames clínicos até esta sexta-feira. Depois, no sábado, a delegação embarca para a Argentina com vistas à disputa do Pan-Americano, que dá vaga no Mundial da categoria, em dezembro.