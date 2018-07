Seleção feminina de handebol fica em último em torneio amistoso

Em sua preparação para a disputa de importantes competições nesta temporada - como o Mundial da Dinamarca, em dezembro, e os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em julho -, a seleção feminina de handebol não teve um bom desempenho em um torneio amistoso realizado nesta semana na Romênia. Com a base da equipe campeã mundial em 2013 - exceção à ponta Duda Amorim, ainda se recuperando uma grave lesão -, o time comandado pelo técnico dinamarquês Morten Soubak perdeu seus dois jogos.

Depois de ter sido derrotado pelo Romênia por 27 a 19, na última sexta-feira, na semifinal, o Brasil caiu diante da Alemanha por 25 a 20 (12 a 9 no primeiro tempo), neste sábado, na decisão do terceiro lugar do Trofeul Carpati, disputado na cidade de Cluj.

Morten Soubak disse que a equipe tem que seguir trabalhando para acertar algumas coisas que não estão saindo bem. "Cometemos muitos erros que não podem acontecer. Vamos ter que trabalhar bastante esse ano para acertar alguns detalhes", afirmou o dinamarquês.

A disputa do torneio que contou também com a Suécia faz parte da preparação do Brasil para as competições deste ano. Já em maio, o Brasil disputa o Campeonato Pan-Americano, em Cuba. Em julho, a seleção tem na agenda os Jogos Pan-Americanos de Toronto e, em dezembro, defende o título mundial na Dinamarca.