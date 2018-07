Seleção feminina de handebol perde amistoso na Suécia

Após a conquista do título do Torneio Internacional da Espanha, no último domingo, a seleção brasileira feminina de handebol viajou para a Suécia para a disputa de dois amistosos contra a equipe dona da casa. Nesta terça-feira, no primeiro deles, na cidade de Gotemburgo, derrota por 35 a 27 (18 a 10 no primeiro tempo).

"A Suécia apresentou bons contra-ataques e nós erramos muito nas finalizações. Elas acabaram abrindo uma boa vantagem no placar e não conseguimos reverter", analisou o técnico da seleção brasileira, o dinamarquês Morten Soubak. "Vamos trabalhar para que o próximo jogo seja melhor para nós", completou o treinador. Brasileiras e suecas fazem mais uma partida nesta quinta, às 16h15 (de Brasília).

Do grupo de 21 atletas convocadas para jogar na Espanha, quatro não seguiram para a Suécia: a goleira Jéssica Silva de Oliveira e a armadora Amanda de Andrade, ambas do Supergasbrás/UNC/Concórdia (SC), e a ponta Célia Costa, da Metodista/São Bernardo (SP), que voltaram ao Brasil para a disputa da Liga Nacional. A armadora Eduarda Amorim, que sofreu uma lesão no joelho na última semana, também não seguiu. Já a armadora Karoline de Souza está na Suécia, mas em recuperação de uma lesão.

O objetivo com esta fase de treinamentos e jogos amistosos é a preparação para os compromissos mais importantes deste ciclo olímpico, que são os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, o Mundial da Dinamarca, ambos em 2015, e os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.