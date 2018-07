Seleção feminina de polo faz balanço positivo de 'evento-teste paralelo' no Rio

Jogando contra quatro das cinco primeiras colocadas do Mundial de Kazan (Rússia), a seleção brasileira só perdeu. Foi derrotada até pelo Canadá, sexta equipe da competição e rival com nível técnico mais próximo ao do Brasil. Mesmo assim, o técnico Pat Oaten, que é canadense mas treina o time verde-amarelo, faz um balanço positivo da competição

"Usamos esse torneio obviamente como preparação para os Jogos Olímpicos. Foi muito importante para nós porque foi a oportunidade para testar cada jogadora em diferentes situações. Os resultados aqui não eram muito importantes para nós, mas como jogar, cada atuação individual e como time. Acho que seremos muito competitivos na Olimpíada. Muitos já devem estar preocupados com a equipe brasileira. As pessoas no mundo do polo aquático já perceberam e estão falando sobre como o time cresceu nos últimos dois anos", disse ele.

O Brasil jogou a competição desfalcado de Izabela Chiappini, jovem revelação que é finalista do prêmio de melhor do mundo do mais importante veículo de imprensa especializado no polo.

Durante a competição, levou 13 a 5 da China (vice-campeã mundial em 2011), 16 a 10 da Holanda (prata no Mundial 2011), 9 a 2 do Canadá (prata no Pan), 18 a 4 dos EUA (campeão mundial e do Pan) e 14 a 4 da Austrália (quarta colocada em Kazan e prata no Mundial 2013). Nesta quarta, decide o quinto e sexto lugares contra o Canadá.