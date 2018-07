Seleção feminina de vôlei de praia se reúne pela 1ª vez

SAQUAREMA - A seleção brasileira feminina de vôlei de praia, criada recentemente pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), treinou junta pela primeira vez nesta terça-feira em Saquarema (RJ), no centro de treinamento da CBV. O grande desfalque foi Juliana, que não compareceu aos exames médicos, em dezembro, e acabou cortada.

A nova parceira dela, Maria Elisa, porém, faz parte da equipe, que tem também Maria Clara e Carol Lili, Lili e Rebecca, Taiana e Talita, Bárbara Seixas (sem Ágatha), Ângela (sem a parceira Neide) e Elize Maia. Esta última ganhou a companhia de Fernanda Berti, que recentemente trocou as quadras pela praia e vai treinar com o grupo.

Sob o mesmo argumento, também está treinando em Saquarema a jogadora Mari Paraíba, uma das midiáticas do País. No meio do ano passado ela foi capa da Playboy e anunciou a aposentadoria das quadras. Agora volta ao esporte para atuar no vôlei de praia, com o apoio da CBV.

Para o técnico da seleção, Marcos Miranda, o Marcão, a criação da equipe, que vai indicar as representantes do Brasil nas competições internacionais, deve elevar ao esporte a outro patamar.

"O cenário do vôlei de praia internacional está sofrendo diversas mudanças em suas regras e sistemas e este novo formato favorece à criação da seleção brasileira. Agora, o vôlei de praia passa a funcionar como todas as outras modalidades coletivas. O objetivo é dar a melhor estrutura e a melhor qualidade de treinamento para que as atletas possam representar o Brasil da melhor maneira possível nas competições internacionais", comenta o treinador.