Seleção feminina desembarca em Brasília com seis novidades

A seleção brasileira feminina de futebol desembarcou nesta segunda-feira em Brasília, onde disputará o Torneio Internacional, com novidades. Seis novos nomes, que estavam disputando o Mundial de Clubes no Japão com o São José, foram convocados pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão.

A goleira Andreia Suntaque, a lateral-direita Poliana, a volante Formiga, a meia Rosana, e as atacantes Debinha e Andressa Alves chegam empolgadas após a conquista do principal título de clubes do futebol feminino. Elas substituirão Pretinha, Simone Jatobá, Amanda Bruner, Laylla, Alline Calandrini e Fabiana - esta por motivo de lesão -, que foram cortadas.

"Fiquei muito feliz com o trabalho das meninas na Granja Comary e mesmo as desconvocadas fazem parte dos planos para o próximo ano na seleção. As meninas do São José estavam no Japão, foram campeãs e agora se juntam a nós para irmos em busca de mais um título para o Brasil", declarou Vadão.

A seleção busca mais um título no Torneio Internacional, na disputa com Argentina, China e Estados Unidos. A estreia acontecerá nesta quarta-feira, contra as argentinas. Depois, no domingo, o confronto será diante das norte-americanas, e no dia 17, será a vez das chinesas. No dia 21, acontecerá a grande final do campeonato.