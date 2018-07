Seleção feminina do Brasil é goleada pela Alemanha em amistoso

Em preparação para o Mundial Feminino de Futebol, que será realizado em junho, no Canadá, a seleção brasileira se saiu mal em amistoso disputado nesta quarta-feira. Em Fürth, a equipe dirigida por Vadão foi goleada por 4 a 0 pela Alemanha, que acabou se aproveitando das falhas do sistema defensivo do Brasil. O time alemão de saias repetiu o que os marmanjos fizeram com o Brasil na Copa do Mundo de 2014, quando a seleção de Felipão foi eliminada por 7 a 1.

A derrota desta quarta foi a segunda do Brasil para a Alemanha em um mês. No dia 9 de março, as equipes se enfrentaram em Portugal pela Copa Algarve, com triunfo das alemãs por 3 a 1. Agora, na casa da seleção europeia, o placar final foi ainda pior para as brasileiras.

Vadão escalou o Brasil com a seguinte formação: Bárbara; Fabiana, Bruna Benites, Mônica e Tamires; Rosana (Andressinha), Thaísa, Formiga e Andressa Alves; Marta e Cristiane (Beatriz) (Gabi Zanotti). O primeiro gol da partida saiu aos 25 minutos da etapa inicial, sendo marcado por Celia, que converteu pênalti sofrido por Laudehr, que foi derrubada na grande área por Mônica. Ainda no primeiro tempo, as alemãs ampliaram aos 34 minutos, dessa vez com Laudehr.

O domínio alemão e a ótima atuação de Laudehr tiveram prosseguimento no segundo tempo. Aos 15 minutos, ela lançou Leupolz, que driblou a goleira Bárbara antes de tocar a bola para as redes. Já no fim do duelo, aos 42 minutos, Maroszan marcou mais um gol para a seleção alemã, definindo o placar de 4 a 0. Sorteado para o Grupo E do Mundial, o Brasil vai estrear no torneio em 9 de junho, quando encara a Coria do Sul. Os outros jogos na primeira fase serão contra a Espanha, dia 13, e Costa Rica, dia 17.