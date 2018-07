Seleção feminina é a melhor no futebol Cerca de 5 mil atletas de mais de 100 países participaram ontem da festa de encerramento no Engenhão. No último dia de disputas, a seleção feminina de futebol do Brasil sagrou-se campeã ao derrotar a Alemanha por 5 a 0, em São Januário. Na final masculina, houve briga generalizada entre Argélia e Egito após o fim do jogo. Os argelinos conquistaram o título com a vitória por 1 a 0.