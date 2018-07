Seleção feminina empata e é campeã da Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol conquistou neste domingo a Copa América no Equador. A equipe comandada pelo técnico Vadão soube se aproveitar da vantagem do empate, ficou no 0 a 0 com a Colômbia e faturou o troféu da competição pela sexta vez, sendo a segunda seguida, em sete edições realizadas.

A conquista coroa a ótima campanha da seleção, que já havia garantido uma das quatro vagas da competição para os Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. A equipe também já havia assegurado a classificação ao Mundial de futebol feminino, que acontecerá também no ano que vem no Canadá.

Cristiane terminou a competição como grande artilheira da equipe, com seis gols marcados. No total, foram 22 gols marcados e três sofridos nos sete jogos que o Brasil disputou no torneio. A única derrota foi para a Argentina, na primeira fase, por 2 a 0.

Além da seleção brasileira, a Colômbia está automaticamente classificada para o Mundial porque ficou na segunda colocação da Copa América. Equador, que foi o terceiro, e Argentina, quarto, vão para os Jogos Pan-Americanos.