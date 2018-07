Seleção feminina enfrentará Japão pensando em Londres

RIO - A seleção brasileira feminina de futebol revelou nesta quinta-feira seus próximos compromissos de preparação para a Olimpíada de Londres. A equipe do técnico Jorge Barcellos fará três amistosos nos próximos dois meses e, entre os adversários, enfrentará o Japão, atual campeão mundial, no dia 5 de abril, na cidade de Kobe, no país asiático.

As japonesas, no entanto, serão apenas as últimas adversárias desta série de partidas. Antes, o Brasil jogará contra seus dois últimos algozes. No dia 24 de março, a seleção enfrenta o Canadá, em Boston. No ano passado, as canadenses venceram a decisão dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, deixando as brasileiras com a medalha de prata.

Já no dia 3 de abril, o Brasil terá pela frente os Estados Unidos, atual campeão olímpico, em Chiba, no Japão. O time norte-americano derrotou as brasileiras nas quartas de final da Copa do Mundo do ano passado, na Alemanha, e nas últimas duas decisões de Jogos Olímpicos: em Atenas, no ano de 2004, e Pequim, 2008.

O técnico Jorge Barcellos anunciará a convocação para estas partidas no dia 7 de março e o grupo viajará para Boston no dia 20. De lá, jogadoras e comissão técnica embarcam para o Japão, no dia 31 de março.

Além dos amistosos, o treinador tem feito convocações mensais como parte da preparação para Londres. A primeira etapa de treinamentos aconteceu em janeiro, entre os dias 16 e 29, e a próxima fase está marcada para ter início no dia 24 de fevereiro, ambas em Teresópolis.