Seleção feminina estreia com vitória no Pan Feminino de Handebol

Soberana no continente, a seleção brasileira feminina começou nesta quinta-feira a testar a sua força no Campeonato Pan-Americano de Handebol. Em Havana (Cuba), o time campeão mundial não tomou conhecimento dos Estados Unidos e venceu com tranquilidade, por 28 a 14, fazendo o dobro de gols que as rivais.

Diante de um rival inferior tecnicamente, o técnico dinamarquês Morten Soubak deu rodagem ao elenco, colocando diversas reservas em quadra. Afinal, o time que foi a Cuba está desfalcado de diversas jogadoras campeãs mundiais, entre elas quase todas as titulares da conquista de 2013.

"Esse jogo era o de estreia para muitas jogadoras no adulto e elas sentiram um pouco. No segundo tempo, as meninas se soltaram e conseguiram administrar o placar. Como treinamos pouco com esse time, foi um bom jogo, mas precisamos melhorar muito nos próximos", contou o treinador.

A seleção brasileira volta a jogar na sexta-feira, às 16h de Brasília, contra Porto Rico. Até segunda-feira, a equipe ainda enfrenta Groenlândia (sábado), Venezuela (domingo) e Paraguai (segunda). Principal rival, a Argentina esta no outro grupo.