Seleção feminina faz testes físicos na Granja Comary visando torneio

A seleção brasileira feminina de futebol se apresentou na última segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio. As comandadas do técnico Vadão deram início aos trabalhos visando a Copa Algarve, que será disputada em março, em Portugal, e como de costume os primeiros dias da preparação estão sendo de testes físicos.

"Os testes físicos são essenciais em início de temporada para sabermos como cada jogadora está fisicamente e podermos trabalhar as questões individuais", explicou o médico da seleção, Nemi Sabeh.

Os testes aconteceram em um circuito com três passagens. A primeira era o salto, para avaliar a potência nas pernas da jogadoras. A segunda, os tiros curtos, com a função de analisar a velocidade máxima das atletas. Por fim, o trabalho isocinético para a avaliação de força dos membros inferiores.

Este é apenas o primeiro estágio da preparação para a Copa Algarve, de 4 a 11 de março. A seleção estreia na competição diante da China, no dia 4. Depois, pega a Suécia, dois dias depois, e encerra a participação na primeira fase contra a Alemanha, dia 9.