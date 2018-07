Seleção feminina perde da Alemanha e fica fora da final da Copa Algarve

A seleção brasileira feminina de futebol foi derrotada pela Alemanha nesta segunda-feira e perdeu a chance de avançar à final da Copa Algarve, em Portugal. Ao ser superada por 3 a 1, a equipe comandada pelo técnico Vadão ficou em terceiro lugar em seu grupo, sem chance de brigar pelo título do torneio que serve de preparação para o Mundial, em junho, no Canadá.

O time brasileiro ainda jogará na quarta-feira para cumprir tabela, contra adversário ainda não definido. Pela mesma chave das brasileiras, a Suécia derrotou a China por 3 a 0. Estados Unidos e França vão decidir o título.

Contra a seleção número 1 do ranking, o time do Brasil praticamente não teve chances nesta segunda. As alemães abriram 3 a 0 e não sofreram para vencer as rivais. Popp, Sasic e Marozsan marcaram os gols das europeias, enquanto Bruna descontou para o time brasileiro.

Principal estrela da equipe, Marta passou em branco, apesar das boas chances criadas. Na melhor delas, mandou rente à trave nos minutos finais da partida. O Brasil foi escalado por Vadão com Luciana; Fabiana, Bruna, Tayla e Andressa Alves (Gabi Zanotti); Maurine (Tamires), Thaísa (Andressinha), Formiga e Rosana (Raquel); Bia (Darlene) e Marta.