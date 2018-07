Seleção feminina, prata no Japão, chega hoje ao Brasil

Após a derrota para a Rússia na final do Campeonato Mundial, a seleção brasileira feminina de vôlei chega hoje ao Brasil, desembarca às 7h30 no Aeroporto de Cumbica, mas a maioria das jogadoras não terá muito tempo para descanso. A Superliga Feminina começa no dia 27 com a presença de quase todas as atletas, exceção da ponta Fernanda Garay, que vai jogar no Japão.

A novidade na competição será a ausência do técnico José Roberto Guimarães, que treinará o Fenerbahçe, da Turquia. O time terá a levantadora Fofão e contou até o fim da temporada, com russa Ekaterina Gamova, algoz do Brasil no jogo de anteontem.

Mas o treinador não demorará a ter trabalho. Em 2011 a seleção terá duas competições: os Jogos Pan-Americanos e a Copa do Mundo, eventos realizados a cada quatro anos. Nos dois casos, haverá tabu para quebrar e ganhar confiança para a busca do bicampeonato olímpico em 2012: no Pan do Rio, em 2007, o Brasil perdeu a final para Cuba e terá o desafio de retomar a hegemonia continental em Guadalajara, México. A Copa do Mundo, seletiva para os Jogos de Londres, é um título inédito para o Brasil e o time terá a oportunidade de lutar por ele mais uma vez no Japão. Nas duas últimas edições, a equipe foi vice-campeã. Em 2007, a Itália foi campeã.

Solidariedade. A seleção recebeu manifestações de apoio via Twitter como do jogador da seleção masculina. Leandro Vissotto e a ex-levantadora da seleção, Fofão. "Se pudesse iria esperar no aeroporto pra dar um grande abraço em cada uma."