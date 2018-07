Seleção feminina terá Marta, Cristiane e Erika em São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Márcio de Oliveira fez nesta quinta-feira a sua primeira convocação como treinador da seleção brasileira feminina de futebol. E na lista de 23 jogadoras que disputarão o Torneio Internacional Cidade de São Paulo, entre 9 a 19 de dezembro, tem as estrelas Marta, Cristiane e Erika.

Com relação ao grupo que disputou a Olimpíada, sendo eliminado nas quartas de final pelo Japão, são diversas mudanças, como as ausências da goleira Bárbara, da lateral Maurine e das meias Eliane, Ester e Formiga.

Márcio de Oliveira foi anunciado na semana passada como técnico da seleção feminina, em substituição ao demitido Jorge Barcellos. A equipe se apresenta neste domingo, dia 2, e treina na Granja Comary até dia 6. A estreia na competição, que será disputada no Pacaembu, será no dia 9, contra Portugal.

Também participam do quadrangular neste ano as seleções de México e Dinamarca. O Brasil vai atrás do tricampeonato, uma vez que foi campeão em 2009 e 2011. O Canadá surpreendeu e venceu o torneio em 2010.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras - Andreia Suntaque, Renata Maria e Danielle;

Laterais - Fabiana, Poliana, Danielli e Andressa;

Zagueiras - Aline Pellegrino, Bagé, Gislaine e Bruna Benites;

Volantes - Francielle, Erika, Luana, Desirrê e Andressa Cavalari;

Meias - Rosana, Beatriz Zaneratto, Marta e Thaisinha;

Atacantes - Cristiane, Debinha e Giovânia.