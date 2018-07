Seleção feminina vence a Dinamarca e avança à decisão de torneio

SÃO PAULO - Na última competição de um ano não muito vitorioso, a seleção brasileira feminina de futebol conseguiu neste domingo a classificação à final do Torneio Internacional Cidade de São Paulo. No estádio do Pacaembu, a equipe nacional derrotou a Dinamarca por 2 a 1 e terminou a fase de classificação com seis pontos, em três jogos - antes, havia goleado Portugal por 4 a 0 e perdido para o México por 2 a 1.

A partida para as brasileiras neste domingo foi tranquila no início. Logo aos sete minutos de jogo, Érika subiu mais alto que as escandinavas e cabeceou com força para abrir o placar. No entanto, as coisas começaram a se complicar com uma lesão de Marta, que teve de sair do duelo antes do intervalo.

Com o placar em 1 a 0, cada seleção teve uma bola chutada no travessão. E o Brasil só conseguiu chegar ao segundo gol aos 45 minutos da segunda etapa. Débora recebeu passe precioso e tocou por cobertura para selar a vitória e a classificação brasileira. Ainda deu tempo de Hansen descontar, de pênalti, mas a reação dinamarquesa parou por aí.

