Seleção feminina vence a Sérvia de virada As brasileiras derrotaram as atuais campeãs europeias em mais um jogo sofrido na Copa do Mundo, em Toyama, no Japão. Após a vitória por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 21/25, 25/18, 25/19 e 15/12, a seleção acumula agora quatro vitórias e uma derrota na competição. O próximo desafio do Brasil será na madrugada de sexta-feira, às 4 horas (horário de Brasília), quando enfrentará a seleção da China.