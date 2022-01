Seleção brasileira de futsal é convocada para disputa da Copa América; veja lista

A seleção brasileira de futsal já tem os seus representantes para a edição de 2022 da Copa América. O técnico Marquinhos Xavier montou o grupo de 15 atletas e divulgou a lista de nomes para defender o título no Paraguai, nova sede do torneio - seria no Brasil, mas a CBF pediu a mudança por causa do aumento de casos de covid-19 no país nas últimas semanas -, e buscar a 11.ª conquista na história.

Esta convocação abre a temporada 2022 do futsal. O grupo do Brasil conta somente com atletas que atuam em clubes do exterior na modalidade, conforme justificou Marquinhos Xavier.

"É uma escolha em função do ciclo de treinamentos que realizamos em dezembro, que envolveu algumas avaliações, e elas evidenciaram que havia um desgaste muito grande dos jogadores em final de temporada. Isso serviu como um parâmetro para a gente. Os atletas necessitavam de um período de férias. Estamos respeitando o cronograma do Brasil e, por isso, optamos por atletas que estão em atividade pela Europa, já que eles estão em meio de temporada", afirmou o técnico.

"Por mais que exista um consenso dos atletas e que eles treinem nas férias, estamos falando de ritmo de jogo. Entraremos em uma competição importante e eles precisam estar em ritmo de jogo. E isso nós não vamos conseguir só com treinamentos", declarou.

A seleção de futsal se apresenta neste sábado e, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Gramado e o apoio da Rede Laghetto de hotéis, fará a preparação na cidade da Serra Gaúcha. O grupo fica até o próximo dia 26 em Gramado e tem o dia seguinte como previsão de chegada ao Paraguai. A Copa América começa no dia 29 e tem a decisão marcada para 6 de fevereiro.

O Brasil é o maior vencedor da competição, com 10 títulos em 12 edições, e é o atual campeão. O último torneio foi disputado em 2017, na cidade de San Juan, na Argentina, e o time brasileiro bateu os donos da casa na decisão pelo placar de 4 a 2 para ficar com o troféu.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira de futsal:

Goleiros - Guitta (Sporting Lisboa-POR), Roncáglio (Benfica-POR) e Léo Gugiel (Tyumen-RUS);

Fixos - Rangel (Kairat-CAS) e Marlon (Palma-ESP);

Alas - Daniel (Eléctrico-POR), Arthur (Benfica-POR); Felipe Valério (ElPozo-ESP), Bruno (Ukhta-RUS), Marcênio (Barcelona-ESP) e Matheus (Barcelona-ESP);

Pivôs - Bruno Taffy (Tyumen-RUS), Rafa Santos (ElPozo-ESP), Ferrão (Barcelona-ESP) e Pito (Barcelona-ESP).