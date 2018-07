Seleção masculina de ginástica ainda não está 'totalmente definida', diz técnico Os ginastas da seleção brasileira masculina fizeram, há 12 dias, a última avaliação interna para a montagem da equipe que irá à Olimpíada. Mesmo assim, a comissão técnica do Brasil diz que o time ainda não está "totalmente definido" para o Rio-20156. No próximo sábado, cinco atletas do individual geral se apresentam em um amistoso contra a Suíça, em um teste definitivo.