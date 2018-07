Seleção masculina de ginástica fará treinos na França A seleção brasileira masculina de ginástica embarca no domingo para Arques, na França, onde fará a preparação para a disputa do Pré-Olímpico, que acontecerá em janeiro, em Londres. Ao todo, 10 ginastas irão participar do período de treinos na cidade francesa, mas somente sete deles seguirão para a competição na Inglaterra.