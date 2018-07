Seleção masculina de handebol bate Eslováquia em jogo preparatório para Mundial

A seleção brasileira masculina de handebol segue em boa fase na sua preparação final para a disputa do Mundial, que começará na próxima semana na França. Neste sábado, os comandados do técnico Washington Nunes venceram a segunda partida da Yellow Cup, torneio amistoso realizado na Suíça. O adversário foi a Eslováquia, que não conseguiu passar pela boa defesa brasileira. O placar terminou 30 a 20 (15 a 8 no primeiro tempo).

A equipe entrou muito bem em quadra, imprimindo uma forte defesa diante da Eslováquia, o que impediu que a equipe adversária sequer se aproximasse no placar durante todo o jogo. Washington Nunes continuou fazendo testes, tanto no sistema defensivo quanto na entrada de todos os atletas em quadra. No final do primeiro tempo, a equipe diminuiu um pouco o ritmo, mas depois voltou a embalar novamente e seguiu com o placar bem aberto.

O treinador elogiou o bom começo de jogo do Brasil, que deu uma vantagem importante à equipe. "Foi um jogo bom. Tivemos um início muito bom. A defesa estava marcando 5x1 e estivemos muito bem, praticamente tomamos só dois gols em 15 minutos. Fomos mudando os jogadores e o sistema. Os 15 minutos finais do primeiro tempo acabaram sendo um pouco irregulares. Retomamos no segundo tempo um pouco melhor. Conseguimos trocar bem os jogadores e variamos o sistema, praticamente com toda a etapa no 6x0. Deu para fazer uma boa preparação de jogadores e ao mesmo tempo o equilíbrio físico para todos, que é importante", ressaltou.

Neste domingo, o Brasil enfrenta os donos da casa e disputa o título do torneio, fato muito positivo nesta reta final de preparação para o Mundial. "Amanhã (domingo) é um jogo de final. Sempre falo para os meninos que antes não éramos convidados para torneios, depois passamos a ser convidados e agora temos a possibilidade de ganhar. É mais um momento para darmos mais um salto no nosso trabalho. Vamos trabalhar para fazer um jogo forte amanhã como preparação e também para vencer", encerrou o treinador.

O armador esquerdo Thiagus Petrus também gostou do desempenho do Brasil e diz que a equipe irá com tudo para garantir o título do torneio. "O jogo foi bem legal. Começamos com um ritmo bem intenso, depois, talvez já pensando no confronto de amanhã, baixamos um pouco o ritmo e a intensidade, mas ainda assim conseguimos manter uma boa distância. Agora é focar no jogo de amanhã (domingo), que é o último compromisso antes da estreia no Mundial, na quarta-feira, contra a França", comentou.