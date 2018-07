Seleção masculina de handebol bate Romênia em torneio preparatório para Mundial

Na semana final de preparação para o Mundial da França, a seleção brasileira masculina de handebol estreou com vitória na Yellow Cup, um torneio amistoso realizado na cidade de Winterthur, na Suíça. Nesta sexta-feira, o Brasil obteve uma suada vitória sobre a Romênia por 25 a 24 (13 a 13 no primeiro tempo).

Agora sob o comando do novo treinador Washington Nunes (já ocupou o cargo em outras ocasiões e era auxiliar do espanhol Jordi Ribera), a seleção usa a competição para ganhar o entrosamento que falta para estar 100% até a estreia contra a França na próxima quarta-feira.

A equipe verde e amarela saiu na frente e conseguiu levar uma pequena vantagem a maior parte do tempo, mas que foi muito importante para toda a sequência do duelo. No final da primeira etapa, os romenos investiram em algumas ações de ataque que surtiram efeito e deixaram tudo igual. O segundo tempo seguiu o mesmo ritmo intenso e Washington Nunes fez várias trocas e colocou todo mundo em quadra. O equilíbrio permaneceu até o final, quando os brasileiros conseguiram abrir dois gols de vantagem. Os adversários ainda colocaram a bola na rede mais uma vez, mas não conseguiram mais alcançar.

A avaliação de Washington Nunes foi positiva para a partida de estreia do Brasil, diante de uma equipe bastante forte como a Romênia. "O jogo foi dentro do que esperávamos. Conseguimos fazer uma boa rotação com os meninos. Há um bom tempo que não competimos e o primeiro jogo é sempre mais complicado. Como havia dito, foi um adversário interessante. Eles fizeram algumas propostas de defesa em 6x0, com a saída de um jogador não direto para tentar interceptar a bola, e também quando jogamos com um a mais, eles usaram a 4x1x1, que é um sistema diferenciado usado no Barcelona, e conseguimos vencer essas dificuldades. Isso foi muito bom. Tivemos uma participação equilibrada, dividimos bem os gols por quase toda a equipe e uma atuação muito boa dos meninos novos", disse.

Neste sábado, o Brasil encara a Eslováquia, às 13h30 (de Brasília). Os adversários sofreram uma derrota para os suíços, nesta sexta-feira, por 29 a 18. Washington Nunes pretende seguir a mesma linha de testar a todos os atletas. "O Cleryston e Guilherme fizeram um bom papel de avançado. O Ceretta e o Rogério entraram pouco tempo. A ideia é que amanhã joguem um pouco mais. Para amanhã queremos dividir um pouco mais as tarefas. O time da Eslováquia também requer bastante cuidado, mas precisamos ir compartilhando o tempo de todo mundo para que todos ganhem ritmo de jogo. A avaliação foi positiva. É um torneio importante também por vencer um adversário que está liderando a chave dele no Pré-Europeu, o que nos dá boas perspectivas para continuar crescendo", apontou o treinador.