Seleção masculina de handebol bate Uruguai em estreia de torneio amistoso

Com muita facilidade, a seleção brasileira masculina de handebol estreou com vitória na quarta edição do Torneio Quatro Nações. Nesta sexta-feira, o time comandado pelo técnico Washington Nunes derrotou o Uruguai por 34 a 15 (16 a 8 no primeiro tempo), no ginásio Adib Moyses Dib, em São Bernardo do Campo (SP). Na preliminar, a Argentina fez 29 a 24 (14 a 10 no primeiro tempo) no Chile.

A competição amistosa, a primeira depois do Mundial da França, realizado em janeiro, terá dois jogos neste sábado pela segunda rodada. Às 16 horas, o jogo será entre Argentina e Uruguai e, às 18 horas, tem Brasil x Chile. No domingo, às 10 horas, a seleção brasileira encara a argentina e, às 12h30, uruguaios e chilenos fecham a competição.

Nesta sexta-feira, na primeira etapa, os brasileiros logo tomaram conta do placar e foram para o intervalo com uma vantagem de oito gols. Já no segundo tempo, os comandados de Washington Nunes ampliaram e fecharam o jogo com 19 gols de diferença.

O treinador gostou da estreia no Torneio Quatro Nações. "O jogo foi bastante regular e marcamos bem. Quando a defesa tem boa consistência, você dificulta o adversário. Conseguimos fazer contra-ataques, tivemos mais posse de bola e um número maior de gols. O ataque foi mais consistente e teve um volume melhor de jogo. Tivemos um atitude muito comprometida com a partida, e os jogadores quiseram jogar forte o tempo inteiro. Isso foi um ponto muito importante", disse o treinador.

Acácio Moreira Filho, que foi o artilheiro do jogo com sete gols, também fez um balanço positivo. "No geral, todos jogamos bem, o que não aconteceu nos dois jogos passados (amistosos com vitória sobre Chile e Argentina). Cada um errava uma coisa, sempre faltava um pouco a mais. Hoje (sexta-feira) esse um pouco a mais veio, cada um deu o seu melhor e saímos felizes da quadra", afirmou.

Washington Nunes espera um duelo diferente contra o Chile, neste sábado, do amistoso da última quinta-feira mesmo com a vitória naquela ocasião. "No primeiro jogo contra o Chile, atacamos mal e tomamos muitos gols de contra-ataque porque é uma equipe que trabalha bem defensivamente. Amanhã (sábado) teremos uma outra postura e acredito em um bom jogo. Não estamos muito preocupados com o placar. Queremos fazer coisas boas", acrescentou.