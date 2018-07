Seleção masculina de handebol deve ir ao Pan sem duas revelações

Há, no entanto, um problema. Dois jovens jogadores da seleção devem ficar fora da lista do Pan. Destaques no Mundial do Catar, o central João Pedro, 20 anos, e o armador Toledo, 21 anos, vão disputar o Mundial Júnior, que acontecerá no Rio Grande do Sul, entre julho e agosto.

"O Brasil brigou para que as datas não coincidissem. Parecia que daria certo. Mas agora tenho a sensação de que não dará. Alguns meninos que estão aqui conosco (no Catar) devem jogar o Mundial Júnior", afirmou Ribera.

Os Jogos Pan-Americanos de Toronto terminarão no dia 26 de julho. Já o Mundial Júnior se encerrará em 2 de agosto. "É importante que eles disputem esse Mundial. Meninos como o João, o Toledo, terão uma oportunidade única. Teremos outros jogadores adultos para disputar o Pan", disse Ribera.

O treinador, que faz um trabalho de renovação na seleção brasileira e na formação de novos talentos, confirmou que comandará a seleção principal no Pan de Toronto. Mas disse que gostaria de acompanhar a seleção júnior no Mundial. "Seria importante porque é o Brasil que está organizando, mas vou ao Pan."

A meta da seleção brasileira de handebol é conquistar a medalha de ouro em Toronto. O grande rival nesta competição será a Argentina. A campanha do Brasil no Mundial do Catar, apesar da eliminação para a Croácia nas oitavas de final, foi considerada boa por Ribera.

"Se tínhamos de sair da competição, saímos de uma maneira boa. Mostramos ambição e crescemos como equipe ao longo torneio. Mas saio triste, é verdade, porque acho que mereceríamos estar nas quartas de final."

*O repórter viajou ao Mundial a convite da Federação Internacional de Handebol