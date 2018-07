Seleção masculina de handebol é definida para a disputa do Pré-Olímpico

SANTO ANDRÉ - A seleção brasileira masculina de handebol está definida para o Pré-Olímpico, que será disputado em abril. Nesta quinta-feira, o técnico Javier Garcia Cuesta revelou a lista de 16 jogadores chamados para a disputa do torneio na Suécia, incluindo atletas experientes, como o armador Zeba, o central Léo e o ponta Renato Tupan, além de três jogadores que atuam na Espanha. Mas a equipe não terá o armador Bruno Souza, que torceu o tornozelo direito durante período de treinos em Maringá.

"O grupo está ciente da missão que tem. Sabemos que será difícil, mas estamos otimistas e vamos acreditar até o último minuto. Precisamos ter certeza de que fizemos o nosso melhor. O resultado é consequência. A equipe está muito bem, seguindo a risca as orientações do Javier", disse Zeba.

Os 14 atletas que atuam no Brasil se apresentam na próxima segunda-feira em São Bernardo do Campo e treinam nos dois dias seguintes em Santo André. A seleção de handebol viaja para a Tunísia na próxima quinta-feira. No dia seguinte, Ales, Thiagus e Felipe Borges se apresentam.

Zeba, que fraturou o nariz durante o período de treinos da equipe, está usando uma máscara de proteção e só vai realizar uma cirurgia após o Pré-Olímpico. "Ele vai treinar e competir normalmente. Tomaremos os cuidados necessários para que esteja 100%", comentou o treinador Javier Garcia Cuesta. "Em Santo André, faremos um trabalho de manutenção de tudo que colocamos em prática até agora e nos concentraremos bastante no ataque", completou.

Na Tunísia, o Brasil vai disputar três amistosos, sendo dois deles contra a seleção local. O outro adversário ainda está indefinido. A equipe viaja para a Suécia no dia 5 de abril, véspera da estreia no torneio classificatório contra a seleção local. Além do time anfitrião, o Brasil vai duelar com a Macedônia e a Hungria. Os dois primeiros colocados se classificam para a Olimpíada.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira masculina de handebol para o Pré-Olímpico:

Goleiros: Maik (Pinheiros), Andrey (Metodista) e Marcos (Pinheiros).

Armadores: Zeba (Pinheiros), Henrique (Metodista) e Thiagus (PM Balonmano Ciudad de Logroño/Espanha).

Centrais: Bruno Santana (Pinheiros) e Léo (Londrina),

Pontas: Renato Tupan (Metodista), Chiuffa (Metodista) Gil (Chapecó), Alemão (Taubaté), Cyborg (Londrina) e Felipe Borges (Reale Ademar León/Espanha).

Pivôs: Vinícius (Metodista) e Ales (PM Balonmano Ciudad de Logroño/Espanha).