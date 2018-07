Seleção masculina de handebol estreia com derrota em torneio amistoso

"Fomos melhor no segundo tempo. Chegamos no ataque, mas falhamos em arremessos claros. A Polônia jogou muito bem no primeiro tempo, mas no segundo nós conseguimos equilibrar", opinou o técnico espanhol que comanda a seleção brasileira.

A Polônia, medalhista de bronze no Mundial do ano passado, chegou a abrir 6 a 0 no fim do primeiro tempo e foi para o intervalo com vantagem de cinco gols. Na segunda etapa, a diferença foi reduzida para quatro, mas o Brasil ficou longe de conseguir abrir 2016 com vitória.

A equipe agora se prepara para, no sábado, às 15h de Brasília, jogar contra a Espanha. No domingo, às 8h de Brasília, joga diante da Suécia. Os rivais estão em fase final de treinamento para o Campeonato Europeu. O Brasil joga o Campeonato Pan-Americano só em junho, dois meses antes da Olimpíada.