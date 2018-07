Seleção masculina de handebol leva 5 juniores para torneio na Europa

Depois de um desempenho mediano no Mundial Masculino de Handebol, a seleção brasileira já pensa na Olimpíada de 2016. Com vaga garantida no Rio, a equipe tenta se aproximar do nível das equipes europeias e, para tanto, vai fazer mais um camping de treinamento no Velho Continente. O time se reúne entre 25 de abril e 5 de maio na Polônia, onde também vai jogar um torneio amistoso.

Na lista de convocados, anunciada nesta segunda-feira, estão cinco atletas com idade para jogar também o Mundial Junior, previsto para acontecer em Minas Gerais, em julho. São eles os armadores Zé Guilherme e Leonardo, os centrais Acácio e João Pedro e o pivô Rogério Moraes.

"Primeiramente, este é o momento de reunir o grupo de novo e buscar entrosamento, porque alguns jogadores estão chegando agora. Tendo em vista o nível técnico e a tradição dos participantes do torneio, a importância principal é enfrentarmos equipes superiores ao que podemos esperar no Pan e, assim, estarmos melhores preparados para a competição", analisou o central João Pedro, que joga pelo Ademar León, da Espanha.

A lista de convocados, aliás, tem oito jogadores que atuam na Espanha, um na França e outro em Portugal. O Brasil estreia no quadrangular contra o Egito, dia 1.º de maio. Depois, joga contra Romênia e Polônia.