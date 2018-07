Seleção masculina de handebol perde duas e ganha só da Argentina em quadrangular

O técnico Jordi Ribeira fez elogios à atuação da equipe na derrota para o Catar, nesta tarde: "O Brasil jogou bem. O primeiro tempo foi bastante equilibrado e a defesa 5x1 conseguiu interceptar várias bolas, dificultando o contra-ataque do Qatar. Hoje (quinta) também contra-atacamos de uma forma mais efetiva e chegamos a ficar à frente por três gols. No segundo período, eles fizeram troca de jogadores e ganharam mais velocidade, terminando com a vitória", contou.

Apesar de só ter vencido um jogo, o Brasil ficou com o vice-campeonato no quadrangular, uma vez que Argentina e El Jaish também tiveram campanha de duas derrotas. O segundo lugar foi definido só pelo saldo de gols. O Catar, vice-campeão mundial em casa no ano passado graças à importação de diversos bons jogadores, terminou campeão do torneio amistoso.