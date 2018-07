Seleção masculina de handebol perde para Montpellier em amistoso: 37 a 33

MONTPELLIER - A seleção brasileira masculina de handebol realizou nesta terça-feira o seu terceiro de uma série de quatro amistosos na Europa. E pela primeira vez sofreu um revés, sendo derrotada por 37 a 33 pelo Montpellier, na França. Antes, a equipe do técnico Jordi Ribera havia vencido o Granollers, da Catalunha, e o Puerto Sagundo, de Valência, ambos na Espanha.

"Estivemos muito bem no primeiro tempo e conseguimos manter o desempenho até a metade do confronto, mas no segundo, eles melhoraram alguns pontos com relação à primeira metade e não conseguimos segurar o resultado. O mais importante para nós é que estamos jogando com equipes de alto nível e assim podemos evoluir ainda mais", declarou Jordi Ribera.

Para fechar a série de amistosos, o Brasil enfrenta na quarta-feira a equipe B do Balomano Barcelona. Os armadores Raul e Thiagus e o ponta Felipe Borges, que atuam no handebol europeu, têm que voltar para seus clubes e desfalcam a seleção. "Teremos uma longa viajem pela frente no retorno de Montpellier para Barcelona. Estaremos mais cansados, mas tenho certeza de que será mais outra boa experiência para nós", finalizou o treinador.