Seleção masculina de handebol retoma treinos visando Mundial na Espanha

SANTO ANDRÉ - A seleção brasileira masculina de handebol se reunirá para a última fase de treinamentos no Brasil a partir desta quarta-feira, mirando o Campeonato Mundial da Espanha, que acontecerá entre 11 e 27 de janeiro. As atividades, que acontecerão em São Bernardo do Campo (SP), contarão já com o grupo definitivo de jogadores que embarcam para a Europa no dia 2 de janeiro.

Esta será a terceira fase de treinos da seleção, sendo que a última foi concluída na semana passada com dois amistosos diante da Coreia do Sul - vitória brasileira em ambos, por 27 a 25 e 34 a 33. Foi depois destas partidas que o técnico Jordi Ribera definiu os cortes e divulgou a lista final com 16 jogadores.

"Depois das duas fases realizadas e de visualizar os amistosos, assim como a disponibilidade dos jogadores, já que alguns estão machucados, entendemos que estes são os que se ajustam a nossas exigências, pensando no presente e também no futuro", declarou.

De acordo com o técnico espanhol, a intenção é buscar um bom resultado na Espanha, mas também preparar alguns nomes já pensando nos Jogos Olímpicos de 2016, no Brasil. "Temos que oferecer aos jogadores jovens a possibilidade de experiência internacional, sabendo que no princípio pode ser um pouco ruim, mas que no futuro possam ter um melhor desempenho."

Antes do Mundial, o Brasil disputará um torneio quadrangular preparatório em Madri, com Japão, Chile e Espanha. De Madri, os brasileiros irão diretamente a Granollers, sede do grupo A do Mundial, que, além dos brasileiros, tem França, Argentina, Tunísia, Montenegro e Alemanha.

"Nestes dias de treino aqui no Brasil e durante o torneio da Espanha, temos que melhorar o jogo de conjunto, aperfeiçoando todos os procedimentos feitos durante os períodos de preparação", comentou Ribera.