Seleção masculina de handebol jogará torneio amistoso na Paraíba

O título mundial da seleção feminina, no fim de 2013, vem ajudando o handebol a se popularizar pelo País. Em maio, de 10 a 13, a equipe masculina do Brasil vai jogar um torneio amistoso na capital da Paraíba, João Pessoa, que vai receber os times nacionais de Chile, Cuba e Tunísia no Ginásio Ronaldo Cunha Lima, o Ronaldão.

"Iremos enfrentar bons adversários. O Chile, por exemplo, vem crescendo e cada vez temos mais problemas para ganhar deles. Eles têm uma grande oportunidade de brigar com a Argentina pela vaga nos Jogos Olímpicos do Rio e querem fazer uma boa preparação para isso", comenta o técnico Jordi Ribera.

O treinador também se mostra empolgado com a possibilidade de enfrentar Cuba e Tunísia. "Cuba costuma convocar jogadores fisicamente muito bons. Sempre é uma equipe que trabalha bem. É um rival interessante. Já a Tunísia se caracteriza por fazer jogos defensivamente igualados. Pelos resultados que tiveram na primeira fase do Mundial, acabaram ficando em uma posição melhor do que a nossa. Será um torneio extremamente importante para a nossa preparação para Toronto", diz ele, falando sobre os Jogos Pan-Americanos.